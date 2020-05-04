Кличко позволит кофейничать в парках Киева. Фото: z-stil.ru

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Ракурс

Кофейничать в парках Киева разрешил мэр столицы Виталий Кличко после митинга бизнесменов под стенами Киевской городской государственной администрации. Мэр пообещал внести соответствующие коррективы в карантинные ограничения.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Предприниматели во время акции протеста требовали городские власти учесть положения постановления Кабмина, которые разрешают работу точек мобильного питания с продажей кофе через окошко на вынос.

Кличко уточнил, что рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос, поэтому он не видит ничего преступного в разрешении продавать кофе на вынос.

Как известно, Кабмин внес некоторые изменения в постановление о карантинных мероприятиях и разрешил работу точек мобильного питания. Однако киевские власти до этого времени не хотели замечать этих поправок правительства, и работа таких заведений оставалась под запретом.

Настойчивость предпринимателей заставила городскую власть заметить пункт, который разрешает работу точек мобильного питания. Кличко пообещал протестующим предпринимателям подготовить новые нормы, чтобы точки мобильного питания в Киеве смогли продавать кофе на вынос.

Мэр добавил, что завтра городская комиссия по чрезвычайным ситуациям должна принять соответствующее решение и регламентировать работу кофеен. После этого кофе можно будет продавать на вынос.

Кличко также напомнил, что работа кофеен возможна лишь при условии соблюдения санитарных норм. В обязательном порядке должны использоваться маски, перчатки и антисептики, а товары должны быть запакованными.

Как ранее писал «Ракурс», 2 мая под Офисом президента рестораторы устроили необычную акцию протеста в виде пикника. Предприниматели требовали у власти снять запрет на работу летних террас ресторанов и кафе.