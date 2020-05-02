Рестораторы под Офисом президента утроили акцию протеста в виде пикника. Фото: 112 Украина

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Ракурс

В Киеве под Офисом президента прошла необычная акция протеста в виде пикника. Организатором акции выступил совладелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков, а ее участниками стали киевские рестораторы и жители Киева.

Протестующие в сквере напротив входа в Офис президента открыли большую летнюю террасу. Расставили столики и стулья, а также позаботились о соблюдении карантинных правил. Рестораторы накрыли столы и устроили пикник для участников акции, сообщает «Интерфакс-Украина».

Во время акции протеста организаторы расставили столы с дистанцией в 1,5 метра друг от друга. Все присутствующие были в масках, а на каждом столе стояли по два антисептика.

Представители ресторанного бизнеса данной акцией хотели добиться разрешения власти на работу летних площадок кафе и ресторанов. По мнению участников, открытие летних террас позволит сохранить около 200 тыс. рабочих мест, при этом работу таких террас можно организовать с соблюдением всех карантинных норм.

Также протестующие развесили плакаты с лозунгом: «Требуем пересмотреть велюровый карантин», намекая на недавний скандал, в который попал ресторан нардепа Николая Тищенко «Велюр».

Как ранее писал «Ракурс», Нардеп Тищенко попал в карантинный скандал. Журналисты обнаружили, что столичный ресторан «Велюр», который входит в сеть «Наша карта», тайком принимает особых гостей.