Ресторатори під Офісом президента влаштували акцію протесту у вигляді пікніка. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n137615-restoratory-pid-ofisom-prezydenta-vlashtuvaly-akciu-protestu-u-vyglyadi-piknika-foto-video.html

Ракурс

У Києві під Офісом президента пройшла незвичайна акція протесту у вигляді пікніка. Організатором акції виступив співвласник мережі ресторанів Tarantino family Дмитро Федотенков, а її учасниками стали київські ресторатори та жителі Києва.

Протестуючі у сквері навпроти входу до Офісу президента відкрили велику літню терасу. Розставили столики і стільці, а також подбали про дотримання карантинних правил. Ресторатори накрили столи і влаштували пікнік для учасників акції, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Під час акції протесту організатори розставили столи з дистанцією у 1,5 метра один від одного. Усі присутні були в масках, а на кожному столі стояло по два антисептика.

Представники ресторанного бізнесу даною акцією хотіли домогтися дозволу влади на роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів. На думку учасників, відкриття літніх терас дозволить зберегти близько 200 тис. робочих місць, при цьому роботу таких терас можна організувати з дотриманням усіх карантинних норм.

Також протестувальники розвісили плакати з гаслом: «Вимагаємо переглянути велюровий карантин», натякаючи на недавній скандал, у який потрапив ресторан нардепа Миколи Тищенка «Велюр».

Як раніше писав «Ракурс», Нардеп Тищенко потрапив у карантинний скандал. Журналісти встановили, що столичний ресторан «Велюр», який входить до мережі «Наша карта», потайки приймає особливих гостей.