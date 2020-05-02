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Ракурс
Ресторатори під Офісом президента влаштували акцію протесту у вигляді пікніка. Фото: 112 Україна

Ресторатори під Офісом президента влаштували акцію протесту у вигляді пікніка (ФОТО, ВІДЕО)

2 тра 2020, 22:08
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У Києві під Офісом президента пройшла незвичайна акція протесту у вигляді пікніка. Організатором акції виступив співвласник мережі ресторанів Tarantino family Дмитро Федотенков, а її учасниками стали київські ресторатори та жителі Києва.

Протестуючі у сквері навпроти входу до Офісу президента відкрили велику літню терасу. Розставили столики і стільці, а також подбали про дотримання карантинних правил. Ресторатори накрили столи і влаштували пікнік для учасників акції, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Ресторатори під Офісом президента влаштували акцію протесту у вигляді пікніка. Фото: НашПід час акції протесту організатори розставили столи з дистанцією у 1,5 метра один від одного. Усі присутні були в масках, а на кожному столі стояло по два антисептика.

Ресторатори під Офісом президента влаштували акцію протесту у вигляді пікніка. Фото: НашПредставники ресторанного бізнесу даною акцією хотіли домогтися дозволу влади на роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів. На думку учасників, відкриття літніх терас дозволить зберегти близько 200 тис. робочих місць, при цьому роботу таких терас можна організувати з дотриманням усіх карантинних норм.

Ресторатори під Офісом президента влаштували акцію протесту у вигляді пікніка. Фото: НашТакож протестувальники розвісили плакати з гаслом: «Вимагаємо переглянути велюровий карантин», натякаючи на недавній скандал, у який потрапив ресторан нардепа Миколи Тищенка «Велюр».



Як раніше писав «Ракурс», Нардеп Тищенко потрапив у карантинний скандал. Журналісти встановили, що столичний ресторан «Велюр», який входить до мережі «Наша карта», потайки приймає особливих гостей.


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