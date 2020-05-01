Під Києвом працює ще один ресторан. Фото: 24 канал

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Ресторан «Велюр», який належить народному депутату від «Слуги народу» Миколі Тищенку, що не єдиний заклад, який незаконно працює в карантин. Ще один відкритий ресторан виявили в Конча-Заспі під Києвом.

Там працював ресторан «Купецький двір», який відвідували VIP-гості. Про це повідомляється в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

Зокрема, 23 квітня журналісти помітили біля ресторану народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Вадима Столара. У ресторані він був близько години. Коли журналісти підійшли до нардепа і поцікавилися у нього, що він тут робить, Столар відповів, що «просто гуляв у лісі».

Нардеп був в компанії столичного чиновника часів екс-мера Леоніда Черновецького Дениса Комарницького. Також, за даними журналістів, біля «Купецького двору» були припарковані машини преміум-класу.

Я не відвідував ресторан, але гуляв поруч в лісі разом із моїм давнім другом Денисом Комарницьким. Ми обговорювали ситуацію в країні з коронавірусом, розповідали один одному останні новини. Спілкувалися, як повинні спілкуватися друзі, — розповів нардеп в коментарі журналістам.

Зазначається, що Столар — товариш мера Києва Віталія Кличка, який щодня закликає дотримуватися правил карантину та сидіти вдома. Також повідомляється, що Столар і Комарницький є неофіційними «кураторами столиці».

Нагадаємо, журналісти Bihus.info понад тиждень спостерігали за рестораном «Велюр», який належить народному депутату від «Слуги народу» Миколі Тищенку. Виявилося, що заклад працював попри введений в Україні карантин.

Сам нардеп стверджує, що «Велюр» — це «штаб», в якому під час карантину проходять лише його особисті зустрічі з помічниками.