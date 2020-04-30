Народний депутат Микола Тищенко. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/ua/n137536-nardep-tyschenko-pryyshov-u-radu-z-futbolkou-iz-zobrajennyam-djokera-foto-video.html

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Микола Тищенко, народний депутат із фракції «Слуга народу», сьогодні прийшов на роботу з футболкою, на якій зображений Джокер і напис: «Все під контролем».

У розмові з журналістом парламентар відхрестився від ресторану «Велюр», який працював під час карантину. Заявив, що немає жодного відношення до власників цього закладу, то ж йому ні за що відповідати перед законом. Про це 30 квітня повідомляється у відео, яке опубліковане на сторінці Яна Доброносова у Facebook.

Я із 2018 року вже не маю відношення до власників, — зазначив нардеп і додав, що скандал із рестораном «Велюр» регулюватиметься згідно із законом.

Сьогодні глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував скандал із рестораном Тищенка й заявив, що нардеп та його заклад повинні відповісти за порушення. За словами Арахамії, його колега повинен сплатити штраф у подвійному розмірі, оскільки «він не звичайний громадянин, а народний депутат».

Щодо політичної шизофренії — то це реальність українського парламентаризму, — додав він.





Нагадаємо, журналісти Bihus.info понад тиждень спостерігали за рестораном «Велюр», який належить народному депутату від «Слуги народу» Миколі Тищенку. Виявилося, що заклад працював попри запроваджений в Україні карантин.

Сам нардеп стверджує, що «Велюр» — це «штаб», у якому під час карантину відбуваються лише його особисті зустрічі з помічниками.