Народный депутат Николай Тищенко. Фото: tsn.ua

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Николай Тищенко, народный депутат из фракции «Слуга народа», сегодня пришел на работу с футболкой, на которой изображен Джокер и надпись: «Все под контролем».

В беседе с журналистом парламентарий открестился от ресторана «Велюр», который работал во время карантина. Заявил, что не имеет никакого отношения к владельцам этого заведения, потому ему не за что отвечать перед законом. Об этом 30 апреля сообщается в видео, которое опубликовано на странице Яна Доброносова в Facebook.

Я с 2018 года уже не имею отношения к владельцам, — отметил нардеп и добавил, что скандал с рестораном «Велюр» будет регулироваться по закону.

Сегодня глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал скандал с рестораном Тищенко и заявил, что нардеп и его заведение, должны ответить за нарушения. По словам Арахамии, его коллега должен уплатить штраф в двойном размере, поскольку «он не обычный гражданин, а народный депутат».

Относительно политической шизофрении — это реальность украинского парламентаризма, — добавил он.





Напомним, журналисты Bihus.info более недели наблюдали за рестораном «Велюр», который принадлежит народному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко. Оказалось, что заведение работало несмотря на введенный в Украине карантин.

Сам нардеп утверждает, что «Велюр» — это «штаб», в котором во время карантина проходят лишь его личные встречи с помощниками.