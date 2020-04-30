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Ракурс
Верховная Рада ратифицировала договор с Казахстаном об экстрадиции

Украина ратифицировала договор с Казахстаном об экстрадиции

30 апр 2020, 15:22
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Верховная Рада в ходе сегодняшнего внеочередного заседания ратифицировала договоры с Казахстаном об экстрадиции, а также правовой помощи по уголовным делам. Речь идет о международных соглашениях, которые требовали обязательного голосования в парламенте:

  • проекте закона о ратификации договора с Республикой Казахстан об экстрадиции № 0030;

  • проекте закона о ратификации договора с Казахстаном о правовой помощи по уголовным делам № 0031.

Проект закона № 0030 поддержали 314 народных депутатов, а за ратификацию договора о правовой помощи проголосовали 329 нардепов.



Принятие этих законопроектов создает правовые основы для сотрудничества компетентных органов двух стран с целью привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора в отношении лиц, скрывающихся на территории Украины или Казахстана.

Напомним, 29 октября 2018 года Киев и Нур-Султан подписали договор об экстрадиции. Этот договор подлежал ратификации как относящийся прав, свобод человека и гражданина, а ратификация международных договоров осуществляется Верховной Радой.

Источник: Ракурс


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