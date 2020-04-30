Україна ратифікувала договір з Казахстаном про екстрадицію

https://racurs.ua/ua/n137528-ukrayina-ratyfikuvala-dogovir-z-kazahstanom-pro-ekstradyciu.html

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Верховна Рада під час сьогоднішнього позачергового засідання ратифікувала договори з Казахстаном про екстрадицію, а також правову допомогу у кримінальних справах. Йдеться про дві міжнародні угоди, які потребували обов’язкового погодження у парламенті:

проект закону про ратифікацію договору з Республікою Казахстан про екстрадицію № 0030;

проект закону про ратифікацію договору з Казахстаном про правову допомогу у кримінальних справах № 0031.

Проект закону № 0030 підтримали 314 народних депутатів, а за ратифікацію договору про правову допомогу проголосували 329 нардепів.

Ухвалення цих законопроектів створює правові основи для співробітництва компетентних органів двох країн з метою притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку щодо осіб, які переховуються на території України або Казахстану.

Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року Київ та ‎Нур-Султан підписали договір про екстрадицію. Цей договір підлягав ратифікації як такий, що стосується прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Водночас ратифікація міжнародних договорів здійснюється Верховною Радою.