Верховна Рада дозволила екстрадицію в Аргентину правопорушників та засуджених

https://racurs.ua/ua/n137525-rada-dozvolyla-ekstradyciu-v-argentynu-pravoporushnykiv-ta-zasudjenyh.html

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Верховна Рада ратифікувала міжнародні договори з Аргентиною, які регламентують питання видачі правопорушників, засуджених осіб, а також взаємної правової допомоги у кримінальних справах. Йдеться про погодження трьох договорів між Україною та Аргентиною:

про видачу правопорушників (законопроект про ратифікацію № 0022) — за 297 голосів;

про передачу засуджених осіб (№ 0023) — за 300 голосів;

про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (№ 0024) — за 307 голосів.

Набрання договором чинності дозволить врегулювати між Україною та Аргентиною питання співробітництва компетентних органів з питань взаємної правової допомоги у розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту № 0024.

Проект закону № 0023 регламентує порядок передачі громадян однієї країни, засуджених в іншій країни, для відбування покарання у державі їх громадянства, що сприятиме виправленню та соціальній адаптації засуджених осіб.

Водночас законопроект № 0022 регулює питання екстрадиції осіб, які переховуються в одній країні, іншій країні з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 6 серпня 2018 року Україна та Аргентина уклали договір про видачу правопорушників. Цей договір підлягав ратифікації як такий, що стосується прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Водночас ратифікація міжнародних договорів здійснюється Верховною Радою.