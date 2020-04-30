Антиколомойський законопроект Рада розглядатиме за особливою процедурою / Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n137505-rada-rozglyane-antykolomoyskyy-zakonoproekt-za-osoblyvou-procedurou.html

Ракурс

«Антиколомойський» законопроект Верховна Рада розглядатиме за особливою процедурою. Сьогодні під час позачергового пленарного засідання парламентарі підтримали пропозицію щодо застосування особливої процедури розгляду законопроекту про банки № 2571-Д у другому читанні, як це передбачено ст. 119−1 регламенту ВР.

Відповідне рішення підтримали 255 народних обранців.

Застосування особливої процедури у другому читанні передбачає, що у дводенний строк кожна депутатська фракція (група) має право визначити не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає. Кожен позафракційний депутат може наполягати на одній такій поправці. Після цього головний комітет у дводенний строк узагальнює отримані пропозиції і поправки і готує законопроект до другого читання.

Під час розгляду законопроекту за особливою процедурою передбачається обговорення пропозицій, поправок, включених до уточненої порівняльної таблиці, із можливим наступним голосуванням, що передбачає право на виступ. Ініціатору відхиленої поправки буде надаватися виступ тривалістю до двох хвилин, а нардепу, який вимагає поставити на голосування поправку, враховану головним комітетом, — до хвилини.

Нагадаємо, 30 березня Рада попередньо ухвалила законопроект про націоналізовані банки, поданий урядом. Його ухвалення — одна з вимог Міжнародного валютного фонду для продовження подальшої співпраці з Україною. Законопроект унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію чи ліквідацію банків та повернення компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам. № 2571-Д, зокрема, стосується особливостей судового оскарження рішень у справах про виведення з ринку українських банків, передусім «ПриватБанку».

У разі остаточного ухвалення цього проекту закону олігарх Ігор Коломойський не зможе отримати ані «ПриватБанк», ані багатомільярдну компенсацію за нього. Водночас 6 квітня група депутатів внесла в документ понад 16 тис. правок (особливо «відзначилися» позафракційний нардеп Антон Поляков та нардепи від «Слуги народу» Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк, Олег Дунда).