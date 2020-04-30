Антиколомойский законопроект Рада рассмотрит по особой процедуре

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«Антиколомойский» законопроект Верховная Рада будет рассматривать по особой процедуре. Сегодня во время внеочередного пленарного заседания парламентарии поддержали предложение о применении особой процедуры рассмотрения законопроекта о банках № 2571-Д во втором чтении, как это предусмотрено ст. 119−1 регламента ВР.

Соответствующее решение поддержали 255 народных избранников.

Применение особой процедуры во втором чтении предусматривает, что в двухдневный срок каждая депутатская фракция (группа) может выбрать не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает. Каждый внефракционный депутат может настаивать на одной такой поправке. После этого комитет в двухдневный срок обобщает полученные поправки и готовит законопроект ко второму чтению.

Рассмотрение законопроекта по особой процедуре предусматривает обсуждение предложений, поправок, включенных в сравнительную таблицу, с возможным последующим голосованием. Инициатор отклоненной поправки сможет выступить (максимум две минуты), а нардеп, который требует поставить на голосование поправку, учтенную главным комитетом, — максимум минуту.

Напомним, 30 марта Рада предварительно приняла законопроект о национализированных банках, поданный правительством. Его принятие — одно из требований Международного валютного фонда для продолжения дальнейшего сотрудничества с Украиной. Законопроект запрещает отменять решения НБУ о национализации или ликвидации банков и возвращать компенсацию из госбюджета их предыдущим владельцам. № 2571-Д, в частности, затронет судебные обжалования решений по делам о выводе из рынка украинских банков, прежде всего «ПриватБанка».

В случае окончательного принятия этого проекта закона олигарх Игорь Коломойский не сможет получить ни «ПриватБанк», ни многомиллиардную компенсацию за него. В то же время ранее группа депутатов внесла в документ более 16 тыс. поправок (особенно «отличились» внефракционный нардеп Антон Поляков и нардепы от «Слуги народа» Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Дунда).