Закон о медиа готовят к повторному чтению. Фото: Обозреватель

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Скандальный закон «О медиа» готовят к повторному первому чтению. Такое решение принял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады.

Проект закона решили доработать после обсуждений с представителями медиаиндустрии, ведущими ассоциациями, союзами, институтами, представителями международных компаний. Об этом сообщил председатель профильного комитета, народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что законопроект прошел экспертизу в Совете Европы. После этого был собран ряд замечаний и предложений, которые планируют внести в проект закона к повторному первому чтению.

Это те вопросы, которые предусматривают концептуальные изменения, уточнения ряда положений законопроекта, которые нельзя осуществить в рамках процедуры подготовки законопроекта ко второму чтению. Например, терминологию, — отметил Ткаченко.

Он пообещал сообщить в ближайшее время, какие изменения будут внесены в законопроект. Ткаченко отметил, что учитывается мнение всех представителей отрасли, потому что «они не Роскомнадзор».

Также во время заседания комитета было принято решение отправить на доработку «языковой» законопроект авторства Максима Бужанского, которым предлагалось отсрочить переход школ, где преподавание ведется на русском языке, на украинский до 2023 года.

Высказали ряд замечаний к целому ряду законов: о телекоммуникациях, о радиочастотном ресурсе, об акционерных обществах, о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно языка работы, — отметил Ткаченко.

Напомним, что новый закон «О медиа» предлагает расширить полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность ей регулировать не только электронные СМИ, но и все медиа. Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров. Этот документ остро раскритиковала медиаобщественность и даже ООН.