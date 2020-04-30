Оптовый рынок электроэнергии: нардепы предварительно договорились, как будут списывать долги

https://racurs.ua/n137534-optovyy-rynok-elektroenergii-nardepy-predvaritelno-dogovorilis-kak-budut-spisyvat-dolgi.html

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Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля в первом чтении поддержала проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии № 2386.

За погашение дебиторской и кредиторской задолженности госпредприятия «Энергорынок» проголосовали 258 нардепов.

Законопроект предусматривает внедрение комплекса необходимых мероприятий, направленных на окончательное урегулирование кредиторской и дебиторской задолженности на оптовом рынке электроэнергии, а также прекращения деятельности оптового поставщика электрической энергии, — говорится в пояснительной записке.

Участниками процедуры погашения задолженности станут участники оптового рынка электроэнергии (субъекты хозяйствования, занимающиеся управлением объединенной энергосистемой, производством, поставкой, распределением и передачей электроэнергии и т.д.), их кредиторы и дебиторы.

Законопроектом вводятся следующие механизмы погашением задолженности:

- проведение взаиморасчетов;

- погашение (списание) задолженности;

- уступка права требования или замена стороны в обязательстве;

- установление целевой надбавки к тарифу на распределение электроэнергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.





Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий, где работало около 22,8 тыс. человек. В то же время глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что кризис стал следствием инициатив главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, который позволил импорт электроэнергии из России.

Отметим, что с 1 июля 2019 года в Украине состоялся переход на новую модель рынка электроэнергии. Однако реформа началась, оставив за собой миллиардные долги. Так, по состоянию на 31 августа прошлого года дебиторская задолженность «Энергорынка» составила 30,9 млрд грн. Наибольший удельный вес дебиторской и кредиторской задолженности госпредприятия приходится на госкомпании, в частности, 42% - на «Региональные электрические сети», которые поставляют электроэнергию государственным угледобывающим предприятиям.