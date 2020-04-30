Оптовий ринок електроенергії: нардепи попередньо домовилися, як списуватимуть борги

https://racurs.ua/ua/n137534-nardepy-poperedno-pogodyly-spysannya-borgiv-na-optovomu-rynku-elektroenergiyi.html

Ракурс

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня у першому читанні підтримала проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії № 2386.

За погашення дебіторської та кредиторської заборгованості держпідприємства «Енергоринок» проголосували 258 нардепів.

Законопроект передбачає впровадження комплексу необхідних заходів, спрямованих на остаточне врегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості на оптовому ринку електроенергії, а також, припинення діяльності оптового постачальника електричної енергії, — йдеться у пояснювальній записці.

Учасниками процедури погашення заборгованості стануть учасники оптового ринку електроенергії (суб'єкти господарювання, що займаються управлінням об'єднаною енергосистемою, виробництвом, постачанням, розподілом та передачею електроенергії тощо), їх кредитори та дебітори.

Законопроектом запроваджуються наступні механізми погашенням заборгованості:

- проведення взаєморозрахунків;

- погашення (списання) заборгованості;

- відступлення права вимоги або заміна сторони у зобов’язанні;

- встановлення цільової надбавки до тарифу на розподіл електроенергії місцевими (локальними) електромережами операторам системи розподілу.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств, працювало близько 22,8 тис. осіб. Водночас очільник Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що криза стала наслідком ініціатив голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, який дозволив імпорт електроенергії з Росії.

Раніше президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в інтерв’ю заявляв, що цей проект закону передбачає випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 11,7 млрд грн. За виручені гроші пропонується погасити борги ДП «Енергоринок» перед державним «Енергоатомом».

Зауважимо, що з 1 липня 2019 року в Україні відбувся перехід на нову модель ринку електроенергії. Проте реформа розпочалась, залишивши за собою мільярдні борги. Так, станом на 31 серпня минулого року дебіторська заборгованість «Енергоринку» склала 30,9 млрд грн. Найбільша питома вага дебіторської та кредиторської заборгованості держпідприємства припадає на держкомпанії, зокрема, 42% «Регіональні електричні мережі», яке постачає електроенергію державним вугледобувним підприємствам.