Строительство метро на Виноградарь затормозило на два месяца из-за карантина, скриншот видео

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Строительство метро на Виноградарь затормозило на два месяца из-за карантина в Киеве. Сейчас оно возобновилось, работы ведутся на всех площадках, а «Киевметрострой» получает финансирование в полном объеме.

Отставание от графика работ проходчики обещали мэру вскоре ликвидировать. Такие данные обнародовал сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, который накануне проинспектировал объект.

Метропроходцы пока бетонируют стены, а также перегоны между станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды». Кроме того, строители завершают подготовку туннельного проходческого механизированного комплекса, который будет строить тоннель от «Мостицкой» до станции «Сырецкая». Эти работы планируется завершить в течение шести месяцев.

В видео, которое сняли во время посещения мэром строительной площадки, показали ход работ. На месте, где в будущем прокладут метро, выкопали огромные котлованы, продолжается возведение вентиляционных шахт вдоль новых участков.

В «Киевметрострое» заверили, что в декабре 2021 года сдадут две новых станции ветки метро на массив Виноградарь.

В феврале этого года силовики из Офиса генпрокурора и СБУ устроили обыски в «Киевметрострое».