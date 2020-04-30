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Ракурс
Строительство метро на Виноградарь затормозило на два месяца из-за карантина, скриншот видео

Строительство метро на Виноградарь затормозило на два месяца из-за карантина (ФОТО, ВИДЕО)

30 апр 2020, 14:45
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Строительство метро на Виноградарь затормозило на два месяца из-за карантина в Киеве. Сейчас оно возобновилось, работы ведутся на всех площадках, а «Киевметрострой» получает финансирование в полном объеме.

Отставание от графика работ проходчики обещали мэру вскоре ликвидировать. Такие данные обнародовал сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, который накануне проинспектировал объект.

Строительство метро на Виноградарь затормозило на два месяца из-за карантина, скриншот видео

Метропроходцы пока бетонируют стены, а также перегоны между станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды». Кроме того, строители завершают подготовку туннельного проходческого механизированного комплекса, который будет строить тоннель от «Мостицкой» до станции «Сырецкая». Эти работы планируется завершить в течение шести месяцев.

Строительство метро на Виноградарь затормозило на два месяца из-за карантина, скриншот видео

В видео, которое сняли во время посещения мэром строительной площадки, показали ход работ. На месте, где в будущем прокладут метро, выкопали огромные котлованы, продолжается возведение вентиляционных шахт вдоль новых участков.

В «Киевметрострое» заверили, что в декабре 2021 года сдадут две новых станции ветки метро на массив Виноградарь.

В феврале этого года силовики из Офиса генпрокурора и СБУ устроили обыски в «Киевметрострое».



Строительство метро на Виноградарь затормозило на два месяца из-за карантина, скриншот видео

Строительство метро на Виноградарь затормозило на два месяца из-за карантина, скриншот видео

Источник: Ракурс


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