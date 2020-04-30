Будівництво метро на Виноградар загальмувало на два місяці через карантин, скріншот відео

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Будівництво метро на Виноградар загальмувало на два місяці через карантин у Києві.

Нині воно відновилося, роботи тривають на всіх майданчиках, а «Київметробуд» отримує фінансування у повному обсязі. Відставання від графіку робіт прохідники обіцяли меру незабаром ліквідувати.

Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, який напередодні проінспектував об'єкт.

Метропрохідники наразі бетонують стіни, а також перегони між станціями «Мостицька» і «Проспект Правди». Крім того, будівельники завершують підготовку тунельного прохідницького механізованого комплексу, який будуватиме тунель від «Мостицької» до станції «Сирецька». Ці роботи планують завершити впродовж шести місяців.

У відео, яке зняли під час відвідин мером будівельного майданчика, показали хід робіт. На місці, де пролягатимуть колії, викопали величезні котловани, триває зведення вентиляційних шахт вздовж нових перегонів.

У «Київметробуді» запевнили, що у грудні 2021 року здадуть дві нових станції гілки метро на масив Виноградар.

У лютому цього року силовики із Офісу генпрокурора та СБУ влаштували обшуки у «Київметробуді».