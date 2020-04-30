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Будівництво метро на Виноградар загальмувало на два місяці через карантин, скріншот відео

Будівництво метро на Виноградар загальмувало на два місяці через карантин (ФОТО, ВІДЕО)

30 кві 2020, 14:45
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Будівництво метро на Виноградар загальмувало на два місяці через карантин у Києві.

Нині воно відновилося, роботи тривають на всіх майданчиках, а «Київметробуд» отримує фінансування у повному обсязі. Відставання від графіку робіт прохідники обіцяли меру незабаром ліквідувати.

Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, який напередодні проінспектував об'єкт.

Будівництво метро на Виноградар загальмувало на два місяці через карантин, скріншот відео

Метропрохідники наразі бетонують стіни, а також перегони між станціями «Мостицька» і «Проспект Правди». Крім того, будівельники завершують підготовку тунельного прохідницького механізованого комплексу, який будуватиме тунель від «Мостицької» до станції «Сирецька». Ці роботи планують завершити впродовж шести місяців.

Будівництво метро на Виноградар загальмувало на два місяці через карантин, скріншот відео

У відео, яке зняли під час відвідин мером будівельного майданчика, показали хід робіт. На місці, де пролягатимуть колії, викопали величезні котловани, триває зведення вентиляційних шахт вздовж нових перегонів.

У «Київметробуді» запевнили, що у грудні 2021 року здадуть дві нових станції гілки метро на масив Виноградар.

У лютому цього року силовики із Офісу генпрокурора та СБУ влаштували обшуки у «Київметробуді».



Будівництво метро на Виноградар загальмувало на два місяці через карантин, скріншот відео

Будівництво метро на Виноградар загальмувало на два місяці через карантин, скріншот відео

Джерело: Ракурс


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