Партія ЄС пропонує провести позачергове засідання Ради. Фото: 24tv.ua

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Позачергове засідання Верховної Ради пропонує скликати фракція «Європейська солідарність».

Наразі парламентарі збирають підписи за скликання позачергової сесії, щоб розглянути законопроекти про державне страхування медиків на випадок захворювання на коронавірус та про законодавче забезпечення обов‘язкового тестування. Про це 30 квітня повідомив народний депутат Петро Порошенко на власній сторінці у Facebook.

За словами Порошенка, кожен хворий, який звертається до лікарні, має бути протестований, оскільки тестування дозволяє локалізувати вибухи інфекції і не зашкодити економіці.

Провести наступного тижня позачергове засідання парламенту хочуть і в «Слузі народу». Як інформує УНІАН, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що в його фракції пропонують наступного тижня провести два позачергових засідання.

За словами Корнієнка, якщо карантин буде закінчуватися в середині травня, то, можливо зроблять два пленарних тижні, щоб надолужити прийняття пропущених законів.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада зібралася на позачергове пленарне засідання. Сьогодні парламентарі планують розглянути близько 20 законопроектів, серед яких низка ратифікацій міжнародних угод.