Партия ЕС предлагает провести внеочередное заседание Рады. Фото: 24tv.ua

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Внеочередное заседание Верховной Рады предлагает созвать фракция «Европейская солидарность».

Сейчас парламентарии собирают подписи за созыв внеочередной сессии, чтобы рассмотреть законопроекты о государственном страховании медиков на случай заболевания коронавирусом и о законодательном обеспечении обязательного тестирования. Об этом 30 апреля сообщил народный депутат Петр Порошенко на собственной странице в Facebook.

По словам Порошенко, каждый больной, который обращается в больницу, должен быть протестирован, поскольку тестирование позволяет локализовать вспышки инфекции и не навредить экономике.

Провести на следующей неделе внеочередное заседание парламента хотят и в «Слуге народа». Как информирует УНИАН, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в его фракции предлагают на следующей неделе провести два внеочередных заседания.

По словам Корниенко, если карантин будет заканчиваться в середине мая, то, возможно сделают две пленарных недели, чтобы наверстать принятие новых законов.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада собралась на внеочередное пленарное заседание. Сегодня парламентарии планируют рассмотреть около 20 законопроектов, среди которых ряд ратификаций международных соглашений.