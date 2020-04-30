Взрывы на военных складах ВСК Рады будет расследовать еще полгода

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Ракурс

Взрывы на военных складах, которые произошли в 2014—2018 годах, временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады будет расследовать еще шесть месяцев. Такое решение за постановление № 3384 сегодня на внеочередном пленарном заседании парламента поддержали 332 нардепа.

Речь идет о расследовании пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская область), Калиновке (Винницкая область), Балаклее (Харьковская область), Сватово (Луганская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область) в 2014—2018 годах.

Учитывая большой объем информации, поступивший в ВСК для проведения расследования взрывов на военных складах и предназначенной комплексной судебно-военной, взрывотехнической и пожаро-технической экспертизы, считаем необходимым продолжить работу, — говорится в пояснительной записке.

Нардепы также приняли к сведению предварительный отчет ВСК по взрывам на военных складах.

Напомним, недавно ВСК заявила, что подрыв в Балаклее был совершено якобы для сокрытия хищений на складах. Закладка взрывчатки и подготовка к подрыву могли реализовываться во время военных учений, по легенде которых происходил взрыв военных складов. Вывод экспертов об образованных взрывом воронках якобы подтверждает теорию об умышленном точечном подрыве взрывчаткой.

В то же время бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что «прокуроры в прострации» от озвученной нардепами версии.