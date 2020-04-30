Вибухи на військових складах ТСК Ради розслідуватиме ще півроку

https://racurs.ua/ua/n137511-rada-na-pivroku-prodovjyla-robotu-tsk-yaka-rozsliduie-vybuhy-v-balakliyi-ta-ichni.html

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Вибухи на військових складах, які сталися у 2014−2018 роках, тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради розслідуватиме ще шість місяців. Таке рішення щодо постанови № 3384 сьогодні на позачерговому пленарному засіданні парламенту підтримали 332 нардепи.

Йдеться про розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в Ічні (Чернігівська область), Калинівці (Вінницька область), Балаклії (Харківська область), Сватовому (Луганська область) та Кривому Розі (Дніпропетровська область) у 2014−2018 роках.

З огляду на великий обсяг інформації, що надійшов до ТСК для проведення розслідування відомостей щодо вибухів на військових складах та призначеної комплексної судово-військової, вибухотехнічної та пожежо-технічної експертизи, вважаємо за необхідне продовжити діяльність задля завершення роботи в повній мірі, — йдеться у пояснювальній записці.

Нардепи також взяли до відома попередній звіт ТСК щодо вибухів на військових складах.

Нагадаємо, нещодавно ТСК заявила, що підрив у Балаклії було вчинено нібито для приховування розкрадань на складах. Закладення вибухівки і підготовка до підриву могли реалізовуватися під час військових навчань, за легендою яких відбувався вибух військових складів. Висновок експертів про утворені вибухом вирви нібито підтверджує теорію щодо умисного точкового підриву вибухівкою.

Водночас екс-головний військовий прокурор України Віктор Чумак заявив, що «прокурори у прострації» від озвученої нардепами версії.