Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n137531-spivachka-olya-polyakova-i-perebuvauchyy-na-kipri-nardep-holodov-rozpovily-yak-vony-zahvorily.html

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Холодов пояснив, чому він на 1,5 місяці затримався на Кіпрі і не повернувся евакуаційним рейсом, який летів з острова 20 березня.

За словами нардепа, він дійсно полетів на Кіпр 15 березня — на наступний день його маленького сина повинні були там оперувати, тому він хотів бути з родиною. На наступний день після операції, 17 березня, він планував летіти назад, але його рейс скасували. Після цього у нього з’явилися симптоми коронавірусу. Про це сам нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в Раді він сидить поблизу з депутатами Русланом Горбенко і Володимиром Ватрасом, які одними з перших отримали позитивні тести на коронавірус. Саме від них він міг заразитися.

У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджають медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі, починаючи з 19 березня, до мене додому викликали лікарів. Тест на Кіпрі мені зробити тоді не могли — людей з симптомами коронавірусу не пускали навіть до будівлі лікарень. Лікарі зобов’язали мене самоізолюватись і в письмовій формі заборонили поїздки, — написав нардеп.

У зв’язку з цим він не став летіти до Києва евакуаційним рейсом 20 березня і лікувався на Кіпрі в домашніх умовах. Він так і не зробив тест на коронавірус, але вважає «дуже обґрунтованими підозри на COVID-19».

Холодов додав, що сьогодні відбудеться перший за довгий час рейс до Києва, яким він і планує повернутися в Україну. Нардеп також опублікував два документи, згідно з якими лікарі підтвердили у нього підозру на коронавірус.

Про інфікування коронавірусом розповіла і співачка Оля Полякова, хоча вона теж не робила тест на COVID-19. За її словами, вона заразилася під час поїздки до США. Спочатку захворіла її дочка Аліса, у неї піднялася температура до 41 градуса, а після симптоми захворювання з’явилися і у самої Полякової. Про це вона розповіла під час онлайн-трансляції на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Холодов вже пропустив п’ять засідань Верховної Ради — він 15 березня, за два дні до закриття кордонів, полетів на Кіпр.