«Слуга» Холодов полетів на карантин на Кіпр. Фото: KP.UA

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Карантин в Україні введений до 11 травня. Перед закриттям кордонів усіх українців просили повернутися додому, проте не всі прислухалися до такої поради. Народний депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Холодов вирішив провести карантин на Кіпрі.

Туди він поїхав за два дні до припинення міжнародного авіасполучення, після чого півтора місяці не з’являвся в Україні, пропускаючи засідання Верховної Ради. Про це повідомляється в програмі «Схеми: корупція в деталях».

За інформацією журналістів, Холодов полетів з країни 15 березня. До того моменту Україна вже увійшла в карантин, а президент Володимир Зеленський закликав громадян повернутися в країну у зв’язку з припиненням авіасполучення з 17 березня. Згідно з даними на сайті Ради, останній раз Холодов був на пленарних засіданнях 6 березня. Проте журналісти зазначають, що він брав участь у засіданнях фінансового комітету онлайн, пропустивши засідання 30 березня.

Перебування Холодова на Кіпрі підтвердили три джерела: правоохоронець з Кіпру, який має доступ до бази даних про перетин кордону, співробітник Держприкордонслужби України і представник авіакомпанії. Журналісти зазначають, що політик не скористався евакуаційним рейсом Sky Uр, який 20 березня забрав громадян із Кіпру, і залишався на острові станом на 29 квітня.

Журналісти також зазначають, що нардеп разом із дружиною володіють майном біля узбережжя у місті Лімасол. Там була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських МАФів. Цей факт допоміг розслідувачам з’ясувати, що сім’я депутата причетна до столичного тютюнового бізнесу.