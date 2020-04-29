Рейтинг довіри Зеленському залишається високим попри корупційні скандали — соціолог пояснив феномен

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Все погано, але є добрий цар — соціолог про рейтинг довіри Зеленськомуhttps://racurs.ua/ua/n137482-vse-pogano-ale-ie-dobryy-car-sociolog-pro-reytyng-doviry-zelenskomu.htmlРакурс
Рейтинг довіри Володимиру Зеленському залишається найвищим з усіх гілок влади попри корупційні скандали. Про це розповів професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Олексій Гарань. Соціолог пояснив загальну картину настроїв українців.
Коли людей запитують, наскільки ефективна політика уряду, то більшість громадян на початку кризи казала, що вона є неефективною. Чи досягла ця влада успіхів у боротьбі з корупцією? Ні, не досягла. А чи досягла ця влада успіхів у встановлені миру на Донбасі? Ні. А який рейтинг довіри до Зеленського? 50%. Тобто все погано, але є добрий цар, — розповів Гарань «Громадському радіо».
Він додав, що за результатами опитувань спостерігається падіння рейтингів до всіх представників влади, за виключенням Зеленського, рейтинг довіри до якого залишається найвищим.
Рейтинг «Слуги народу» падає, але було 43% підтримки на виборах, а стало 38%… Рейтинг довіри персонально до Зеленського ще залишається… Рейтинг довіри до влади знижується, а вакуум цей хто буде заповнювати? От уявімо собі ситуацію, що, наприклад, відбувається якийсь скандал і Зеленський йде у відставку, в. о. стає Разумков (спікер Ради — ред.). А хто може претендувати зараз на посаду лідера? Виріс в нас новий лідер чи це хтось зі старих лідерів? Є питання, правда ж?, — резюмував Гарань.