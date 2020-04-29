Рейтинг довіри Зеленському залишається високим попри корупційні скандали — соціолог пояснив феномен

https://racurs.ua/ua/n137482-vse-pogano-ale-ie-dobryy-car-sociolog-pro-reytyng-doviry-zelenskomu.html

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Рейтинг довіри Володимиру Зеленському залишається найвищим з усіх гілок влади попри корупційні скандали. Про це розповів професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Олексій Гарань. Соціолог пояснив загальну картину настроїв українців.

Коли людей запитують, наскільки ефективна політика уряду, то більшість громадян на початку кризи казала, що вона є неефективною. Чи досягла ця влада успіхів у боротьбі з корупцією? Ні, не досягла. А чи досягла ця влада успіхів у встановлені миру на Донбасі? Ні. А який рейтинг довіри до Зеленського? 50%. Тобто все погано, але є добрий цар, — розповів Гарань «Громадському радіо».

Він додав, що за результатами опитувань спостерігається падіння рейтингів до всіх представників влади, за виключенням Зеленського, рейтинг довіри до якого залишається найвищим.