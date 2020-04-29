Разумков визнав наявність суперечок з офісом Зеленського після відставки Богдана і призначення Єрмака

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, заявив, що український парламент і Офіс президента Володимира Зеленського завжди дискутували через певні питання. Водночас, на його думку, в суперечці народжується істина. Таким чином Разумков відповів на запитання журналістів, що змінилося у взаєминах ОПУ і Ради після відставки Андрій Богдана і призначення Андрія Єрмака.

Парламент і офіс Зеленського і до цього працювали. Дискусійні питання були завжди, вони будуть залишатися, може бути, форма цих дискусій змінилася, але в суперечці завжди народжується істина, — запевнив Разумков в інтерв’ю «РБК-Україна».

Разом з тим, представник команди Зеленського обтічно відповів на запитання щодо того, з ким йому комфортніше було спілкуватися — Богданом чи Єрмаком.

Мені, в першу чергу, імпонує форма дискусії, яка у мене може складатися з президентом. Вона, на мій погляд, була правильною, залишається правильною і хотілося б вірити, що такою ж буде надалі… Мені здається, що у мене абсолютно нормальні робочі та особисті взаємини із Зеленським, — розповів Разумков.

Він додав, що суперечки і дискусії — це різні речі, оскільки з тих чи інших питань позиція може бути полярно різною. На його думку, головне — знаходити точки дотику.

Я впевнений, що сьогодні Рада, Офіс президента і уряд мають і будуть працювати злагоджено на досягнення результату, — запевнив спікер парламенту.

Разумков також уточнив, що Рада завжди готова взаємодіяти з усіма, хто працює в інтересах України.