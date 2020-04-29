Єрмак не мав доступу до держтаємниці у часі поїздки Зеленського на саміт у Парижі: документ

https://racurs.ua/ua/n137442-iermak-ne-mav-dostupu-do-derjtaiemnyci-u-chasi-poyizdky-zelenskogo-na-samit-u-paryji-dokument.html

Ракурс

Андрій Єрмак, очільник Офісу президента України, не мав доступу до державної таємниці під час підготовки нормандської зустрічі Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом країни-агресора Володимиром Путіним у Парижі. Таку інформацію сьогодні повідомив нардеп Олексій Гончаренко, посилаючись на відповідь ОПУ на його запит.

Прийшла відповідь на моє депутатське звернення до Зеленського з вимогою пояснити, чи мав його помічник Андрій Єрмак до призначення на посаду керівника Офісу президента доступ до державної таємниці. У документі зазначено, що з 21 травня 2019 по 11 лютого 2020 року такого доступу у Єрмака не було, — написав Гончаренко.

За словами нардепа, Єрмаку це не заважало бути членом українських делегацій у рамках офіційних візитів за кордон, зокрема до Парижу на зустріч із Путіним, коментувати Мінські переговори і активно формувати державну зовнішню політику.

Гончаренко також нагадав, що на нормандській зустрічі у столиці Франції Єрмак сидів за спиною Зеленського на більшості важливих переговорів, а також публічно заявляв про «готовність України у разі успішних переговорів змінити Конституцію в напрямку децентралізації».