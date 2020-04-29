Дмитро Разумков. Фото: 34 телеканали

https://racurs.ua/ua/n137441-deputaty-zbyrautsya-oskarjuvaty-antykolomoyskyy-zakon-u-konstytuciynomu-sudi-razumkov.html

Ракурс

Антиколомойський закон ще не був проголосований у Верховній Раді, але деякі нардепи вже заявляють про своє бажання оскаржувати даний документ у Конституційному суді.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підчас інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Разумков повідомив, що деякі депутати з інших політичних фракцій і груп не монобільшості, заявили про намір звернутися до Конституційного суду, якщо антиколомойський закон буде проголосований у парламенті.

За словами Разумкова, нардепи мають на це повне право. Крім того, спікер заявив, що у нього також є питання до даного законопроекту. Зокрема Разумков не згоден із деякими нормами, які прописані в антиколомойському законі.

З якими саме нормами він не згоден, спікер не уточнювати не став.

Разумков також не став давати оцінку щодо конституційності даного законопроекту і запропонував дочекатися остаточної версії закону. Спікер не може сказати, у якому вигляді законопроект надійде до парламенту після розгляду в профільному комітеті.

Крім того, Разумков уточнив, що про конституційність чи неконституційність антиколомойського закону може говорити лише Конституційний суд.

Спікер додав, що не даватиме оцінку конституційності даного законопроекту, щоб судді не сприйняли його слова, як тиск на них.

Як раніше писав «Ракурс», до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради, яке відбудеться 30 квітня, внесено питання про запуск спецпроцедури прийняття антиколомойського закону.