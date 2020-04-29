Дмитрий Разумков. Фото: 34 телеканала

https://racurs.ua/n137441-deputaty-sobirautsya-osparivat-antikolomoyskiy-zakon-v-konstitucionnom-sude-razumkov.html

Ракурс

Антиколомойский закон еще не был проголосован в Верховной Раде, но некоторые нардепы уже заявляют о своем желании оспаривать данный документ в Конституционном суде.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью изданию «РБК-Украина».

Разумков сообщил, что некоторые депутаты из других политических фракций и групп не монобольшинства, заявили о намерении обратиться в Конституционный суд, если антиколомойский закон будет проголосован в парламенте.

По словам Разумкова, нардепы имеют на это полное право. Кроме того, спикер заявил, что у него также есть вопросы к данному законопроекту. В частности Разумков не согласен с некоторыми нормами, которые прописаны в антиколомойском законе.

С какими именно нормами он не согласен, спикер уточнять не стал.

Разумков также не стал давать оценку относительно конституционности данного законопроекта и предложил дождаться окончательной версии закона. Спикер затрудняется сказать, в каком виде законопроект поступит в парламент после рассмотрения в профильном комитете.

Кроме того, Разумков уточнил, что о конституционности или неконституционности антиколомойского закона может говорить лишь Конституционный суд.

Спикер добавил, что не будет давать оценку конституционности данного законопроекта, чтобы судьи не восприняли его слова, как давление на них.

Как ранее писал «Ракурс», в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоится 30 апреля, внесен вопрос о запуске спецпроцедуры принятия антиколомойского закона.