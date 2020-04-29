Михаил Саакашвили, фото: European People's Party

https://racurs.ua/n137440-prezident-gruzii-zayavlyaet-ob-ugroze-drujbe-s-ukrainoy-iz-za-saakashvili.html

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Назначение Михаила Саакашвили в Кабмин усложнит отношения между Украиной и Грузией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает такое кадровое решение «неприемлемым и непонятным». Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте президента Грузии.

Зурабишвили отмечает, что из-за возможности назначения Михаила Саакашвили на высокую политическую должность в украинском Кабмине уже возник «дефицит доверия» между обоими государствами.

Наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии, — отметила президент Грузии.

Саакашвили в Грузии заочно приговорили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили. Также Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями в вопросе помилования лиц, осужденных за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Хочу ошибаться и храню надежду, что интересы наших стран ценнее и стоят защиты, чем более узкие политические амбиции и расчет, — заявила президент Грузии.

Напомним, журналист Юрий Бутусов вчера заявил, что президентская политсила «Слуга народа» не смогла собрать необходимого для назначения Саакашвили количества голосов.