Закупка медоборудования: Минздрав просит полицию проверить госпредприятие, покупающее костюмы защиты, фото — "Новости Полтавщины"

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Закупка медоборудования, а именно костюмов биозащиты, которой занималось государственное предприятие «Медицинские закупки», станет причиной расследования Национальной полиции.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге в Кабмине рассказала, что направила в полицию заявление о совершении преступлений должностными лицами ГП «Медзакупки». Кроме того, дальнейшие закупки медоборудования в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 министерство будет проводить самостоятельно — через собственный тендерный комитет.

Шаталова сообщила, что Минздрав в апреле просил «Медзакупки» предоставить информацию о продукции, которую должно было приобрести ГП, а именно — костюмы биозащиты для медиков. Госпредприятие не представило в Минздрав на согласование техническое задание на осуществление закупки и чиновники не знали, что именно будет приобретаться, каким будет качество костюмов и соответствует ли продукция нормативам.

Качество — одна из важных составляющих условий договора. В этом усматривается нарушение требований законодательства. ГП заключило договор без нас, а производитель не смог подтвердить качество, — сообщила замминистра.

Она добавила, что в Украине медики составляют 20% общего количества инфицированных коронавирусом.

Ранее на закупку защитных костюмов из Китая обратила внимание нардеп Александра Устинова. По ее информации, в Украину поступят 4,7 тыс. костюмов, которые закупили по цене 12 долл./шт (около 300 грн). Минздрав рассчитывал, что стоимость одного костюма составит около 400 грн, однако ГП «Медицинские закупки» удалось договориться с украинским производителем о поставках костюмов на 40% дешевле — по 245 грн/шт. (экономия составила бы 13,7 млн грн).

Кроме того, Минздрав начал проверку закупок защитных костюмов для медперсонала. По словам министра Максима Степанова, в некоторых областях вместо средств индивидуальной защиты органы местной власти закупали для врачей костюмы маляров.