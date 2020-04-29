МОЗ просить поліцію розібратися зі своїм держпідприємством, яке купувало костюми захисту, фото — "Новини Полтавщини"

https://racurs.ua/ua/n137439-moz-prosyt-policiu-rozibratysya-zi-svoyim-derjpidpryiemstvom-yake-kupuvalo-kostumy-zahystu.html

Ракурс

Закупівля медобладнання, а саме костюмів біозахисту, якою займалося державне підприємство «Медичні закупівлі», стане причиною розслідування Національної поліції.

Заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на брифінгу у Кабміні розповіла, що спрямувала у поліцію заяву про вчинення злочинів посадовцями ДП «Медзакупівлі». Крім того, подальші закупівлі медобладнання в рамках боротьби із епідемією COVID-19 міністерство проводитиме самостійно — через власний тендерний комітет.

Шаталова повідомила, що МОЗ у квітні просило «Медзакупівлі» надати інформацію про продукцію, яку мало придбати ДП, а саме костюми біозахисту для медиків. Держпідприємство не подало в МОЗ на погодження технічне завдання на здійснення закупівлі і чиновники не знали, що саме купуватиметься, якою буде якість костюмів і чи відповідає продукція нормативам.

Якість — одна з важливих складових істотних умов договору. У цьому вбачається порушення вимог законодавства. ДП уклало договір без нас, а виробник не зміг підтвердити якість, — пояснила заступник міністра.

Вона додала, що в Україні медики становлять 20% загальної кількості інфікованих коронавірусом.

Раніше на закупівлю захисних костюмів з Китаю звернула увагу нардеп Олександра Устінова. За її інформацією, до України надійдуть 4,7 тис. костюмів, які закупили за ціною 12 дол./шт (близько 300 грн). МОЗ розраховувало, що вартість одного костюму становитиме близько 400 грн, однак ДП «Медичні закупівлі» вдалося домовитися з українським виробником про постачання костюмів на 40% дешевше — по 245 грн/шт. (економія склала б 13,7 млн грн).

Крім того, МОЗ почало перевірку закупівель захисних костюмів для медперсоналу. За словами міністра Максима Степанова, у деяких областях замість засобів індивідуального захисту органи місцевої влади закуповували для лікарів костюми малярів.