Назначение Саакашвили заблокировано, Зеленский решил не поддерживать его публично — Бутусов

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Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, вероятно останется без портфеля в правительстве Дениса Шмыгаля. Назначение Саакашвили на пост вице-премьера Украины по реформам заблокировано, поскольку президентская фракция «Слуга народу» не сумела собрать необходимого количества голосов в поддержку креатуры Владимира Зеленского.

Во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать около 140−170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов. Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили, — написал в Фейсбук журналист Юрий Бутусов.

По его словам, Саакашвили может получить должность в Кабмине при условии, что его кандидатуру поддержат как минимум 190−200 нардепов СН. Вместе с тем, Бутусов не исключил, что ситуация в последний момент может измениться, поскольку Зеленским «правят эмоции, но сейчас ОПУ дала отбой».

Вместо главы ОПУ Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию — то есть даже статус переговорщика понижен, — отметил журналист.

Он подчеркнул, что для назначения Саакашвили Зеленскому придется выполнять новые требования групп влияния во фракции.

Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому обдумывает, что предложить политику вместо реформ в правительстве. В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра Одессы как кандидата от «Слуги народа» с максимальной поддержкой власти, — пишет Бутусов.

Аналогичным образом, по словам журналиста, была провалена и идея власти назначить Давида Сакварелидзе главой Госбюро расследований.

У Зеленского остается в политике инстаграмное мышление. Инициативы вбрасываются ради достижения внешнего эффекта и резонанса. Зеленский не озвучил, какие именно реформы он хотел бы реализовать руками Саакашвили, каких результатов он хочет добиться в управлении страной. Это говорит о том, что назначение Саакашвили президент рассматривал как сугубо медийную игру, — резюмировал Бутусов.

В свою очередь, в «Слуге народа» отреагировали на сообщение Бутусова о Саакашвили.

Официально никакое представление от премьера в Верховную Раду по Саакашвили не заходило. Нельзя отозвать то, что не подавалось, — написал в Telegaram-канале депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

Однако СМИ со ссылкой на источники сообщают, что юридической причиной отзыва представления о назначении Саакашвили вице-премьером стал действующий закон о Кабмине (в ст. 7 которого говорится, что нельзя назначить на должность члена правительства человека с не погашенной или неснятой судимостью). Также в «Слуге народа» якобы опасаются «связей» Саакашвили в НАБУ и ДБР.

Напомним, что в четверг, 30 апреля, состоится внеочередное заседание парламента. Рада планирует рассмотреть порядка 20 законопроектов. По словам замглавы президентской фракции Евгении Кравчук, в повестке дня присутствуют и законопроекты, которые зарегистрировала оппозиция. В частности, парламентарии планируют ратифицировать ряд международных соглашений и запустить спецпроцедуру для рассмотрения банковского законопроекта.

Также Рада может внести изменения в избирательное законодательство (наприкмер, законопроект № 2769 предусматривает уменьшение залога на участие в местных выборах в девять раз).