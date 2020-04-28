Призначення Саакашвілі заблоковано, Зеленський дав відбій - Бутусов

https://racurs.ua/ua/n137408-pryznachennya-saakashvili-zablokovano-zelenskyy-vyrishyv-ne-pidtrymuvaty-yogo-publichno-butusov.html

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Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії, ймовірно, залишиться без портфеля в уряді Дениса Шмигаля. Призначення Саакашвілі на пост віце-прем'єр-міністра України з реформ заблоковано, оскільки президентська фракція «Слуга народу» не змогла зібрати необхідної кількості голосів на підтримку креатури Володимира Зеленського.

У фракції «Слуга народу» після довгих переговорів вдалося зібрати близько 140−170 голосів за призначення Саакашвілі із 248 депутатів; у партійному чаті готовність голосувати публічно виявило трохи більше 100 депутатів. Голосів немає, тому що президент Володимир Зеленський вирішив не виступати зараз публічно на підтримку Саакашвілі, — написав у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, Саакашвілі може отримати посаду в Кабміні за умови, що його кандидатуру підтримають щонайменше 190−200 нардепів СН. Разом з тим, Бутусов не виключив, що ситуація в останню мить може змінитися, оскільки Зеленський «керується емоціями, хоча зараз ОПУ дав відбій».

Замість очільника ОПУ Андрія Єрмака завдання збору голосів переклали на главу фракції Давида Арахамію — тобто навіть статус парламентера понижено, — зазначив журналіст.

Він наголосив, що для призначення Саакашвілі Зеленському доведеться виконувати нові вимоги груп впливу у фракції.

Офіс президента розуміє, що провал переговорів з Саакашвілі завершиться скандалом, тому обмірковує, що запропонувати політику замість реформ в уряді. Нині розглядається варіант висунення Саакашвілі на виборах мера Одеси як кандидата від «Слуги народу» з максимальною підтримкою влади, — пише Бутусов.

Аналогічним чином, за словами журналіста, була провалена й ідея влади щодо призначення Давида Сакварелідзе главою Державного бюро розслідувань.

У Зеленського залишається в політиці інстаграмне мислення. Ініціативи вкидаються заради досягнення зовнішнього ефекту і резонансу. Зеленський не озвучив, які саме реформи він хотів би реалізувати руками Саакашвілі, яких результатів він хоче домогтися в управлінні країною. Це свідчить про те, що призначення Саакашвілі президент розглядав не як шлях реформ, а як суто медійну гру, — резюмував Бутусов.

Водночас у «Слузі народу» відреагували на повідомлення Бутусова про Саакашвілі.

Офіційно жодного подання від прем'єра до Верховної Ради по Саакашвілі не надходило. Не можна відкликати те, що не подавалося, — написав у Telegaram-каналі депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

Однак ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що юридичною причиною відкликання подання про призначення Саакашвілі віце-прем'єром став чинний закон про Кабмін (у ст. 7 якого сказано, що не можна призначити на посаду члена уряду особу з не погашеною або не знятою судимістю). Також у «Слузі народу» нібито побоюються «зв'язків» Саакашвілі в НАБУ і ДБР.

Нагадаємо, що в четвер, 30 квітня, відбудеться позачергове засідання парламенту. Рада планує розглянути близько 20 законопроектів. За словами заступника голови президентської фракції Євгенії Кравчук, в порядку денному присутні і законопроекти, які зареєструвала опозиція. Зокрема, парламентарі планують ратифікувати низку міжнародних угод і запустити спецпроцедуру для розгляду банківського законопроекту.

Також Рада може внести зміни до виборчого законодавства (наприклад, законопроект № 2769 передбачає зменшення застави на участь у місцевих виборах вдев’ятеро).