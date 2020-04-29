Михайло Саакашвілі, фото: European People's Party

https://racurs.ua/ua/n137440-prezydent-gruziyi-zayavlyaie-pro-zagrozu-drujbi-z-ukrayinou-cherez-saakashvili.html

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Призначення Михайла Саакашвілі в Кабмін ускладнить відносини між Україною та Грузією.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає таке кадрове рішення «неприйнятним і незрозумілим». Про це йдеться у її заяві, опублікованій на сайті президента Грузії.

Зурабішвілі наголошує, що через можливість призначення Михайла Саакашвілі на високу політичну посаду в українському Кабміні вже виник «дефіцит довіри» між обома державами.

Наша країна-партнер розглядає на високу політичну посаду кандидатуру, яка визнана винною усіма трьома судовими інстанціями у Грузії, — зазначила президент Грузії.

Саакашвілі в Грузії заочно засудили до шести років позбавлення волі у справі про побиття у 2005 році депутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі заочно засудили до трьох років позбавлення волі за зловживання службовими повноваженнями у питанні помилування осіб, засуджених за вбивство співробітника «Об'єднаного банку Грузії» Сандро Гиргвліані.

Хочу помилятися і зберігаю надію, що інтереси наших країн цінніші і вартують захисту, ніж більш вузькі політичні амбіції і розрахунок, — заявила президент Грузії.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов вчора заявив, що президентська політсила «Слуга народу» не змогла зібрати необхідної для призначення Саакашвілі кількості голосів.