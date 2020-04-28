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Ракурс
Внеочередное заседание Верховной Рады. Фото: Только правда

Стала известна предварительная повестка дня внеочередной Рады

28 апр 2020, 17:09
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Внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться в четверг, 30 апреля. Начало заседания запланировано на 13.00.

Нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Качура обнародовал предварительную повестку дня внеочередного заседания парламента. Перечень запланированных к рассмотрению вопросов появился в его Telegram-канале.

Предварительная повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады. Фото: Telegram

Предварительная повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады. Фото: Telegram

Список вопросов, представленных Качурой, состоит из 20 пунктов. В нем нет вопроса о назначении Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины, а также отсутствует вопрос об увольнении с должности главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Последним пунктом повестки дня является рассмотрения вопроса о запуске спецпроцедуры принятия антиколомойского закона.



Также в предварительную повестку дня внесен вопрос рассмотрения проекта постановления № 3068 «Об обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины, незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украина и освобождения политических заключенных — граждан Украины». Данный документ предусматривает продление и усиление санкций против России.

Как ранее писал «Ракурс», назначение Саакашвили на пост вице-премьера Украины по реформам заблокировано, поскольку президентская фракция «Слуга народу» не сумела собрать необходимого количества голосов.

Источник: Ракурс


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