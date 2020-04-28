Позачергове засідання Верховної Ради. Фото: Тільки правда

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Ракурс

Позачергове засідання Верховної Ради має відбутися у четвер, 30 квітня. Початок засідання запланований на 13.00.

Нардеп із фракції «Слуга народу» Олександр Качура оприлюднив попередній порядок денний позачергового засідання парламенту. Перелік запланованих до розгляду питань з’явився в його Telegram-каналі.

Перелік запитань, представлених Качурою, складається із 20 пунктів. У ньому немає питання про призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром України, а також відсутнє питання про звільнення із посади голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Останнім пунктом порядку денного є розгляду питання про запуск спецпроцедури прийняття антиколомойського закону.

Також до попереднього порядку денного внесено питання розгляду проекту постанови № 3068 «Про звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії РФ проти України, незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополь і окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в’язнів — громадян України». Даний документ передбачає продовження та посилення санкцій проти Россії.

Як раніше писав «Ракурс», призначення Саакашвілі на пост віце-прем'єра України з реформ заблоковано, оскільки президентська фракція «Слуга народу» не зуміла зібрати необхідної кількості голосів.