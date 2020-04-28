Зеленський перехвалив турборежим у Раді, нардепи часів Ющенка працювали ефективніше — дослідження

https://racurs.ua/ua/n137416-zelenskyy-perehvalyv-turborejym-u-radi-nardepy-chasiv-uschenka-pracuvaly-efektyvnishe.html

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Володимир Зеленський у фільмі «Рік президента Зеленського» назвав роботу нинішньої Верховної Ради ефективною й похвалив парламентарів за 180 ухвалених законів впродовж вісьмох місяців.

Результат є результат: 180 законів за вісім місяців було ухвалено в Верховній Раді України. Де є така статистика?, — цитує Bihus.info слова президента.

Раніше Комітет виборців України оприлюднив дослідження результативності перших півроку роботи Верховної Ради дев’ятого скликання.

За перших півроку року депутати ВР восьмого скликання (за президентства Петра Порошенка — ред.) ухвалили 173 закони, тоді як нардепи дев’ятого скликання — 155 законів, — йшлося в аналітиці.

Журналісти Bihus.Info, у свою чергу, обрахували співвідношення кількості ухвалених законів до календарних днів роботи Ради.

Нинішня Рада на день публікації фільму про Зеленського з усіх зареєстрованих у поточному скликанні проектів проголосувала 174 закони. Працювала вона 238 днів. Отже коефіцієнт її законотворчості складає 0,73 закони за один календарний день, — зазначили у дослідженні.

Найкращий показник за весь час своєї роботи, згідно із даними пошукової бази Ради, мають парламенти одразу двох скликань — четвертого та шостого.

Верховна Рада четвертого скликання мала коефіцієнт законотворчості 0,77 закони на день (1140 результативні законопроекти за 1473 календарні дні).

Верховна Рада шостого скликання показала найвищу результативність в історії України — її коефіцієнт склав 0,78 закони на день (1442 результативні законопроекти за каденцію тривалістю 1847 дні). Відтак наразі чинний парламент посідає третє місце за цим коефіцієнтом.

Під час аналізу не враховувався факт потрапляння в статистику невеликої кількості законопроектів, зареєстрованих попереднім скликанням Ради, а остаточно проголосованих вже наступним скликанням. Також у порівнянні не враховувалася законотворчість Верховної Ради першого та другого скликань.