Зеленский перехвалил турборежим в Раде, нардепы времен Ющенко работали эффективнее - исследование

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Владимир Зеленский в фильме «Год президента Зеленского» назвал работу нынешней Верховной Рады эффективной и похвалил парламентариев за 180 принятых законов в течение восьми месяцев.

Результат есть результат: 180 законов за восемь месяцев были приняты в Верховной Раде Украины. Где еще есть такая статистика?, — цитирует Bihus.info слова президента.

Ранее Комитет избирателей Украины обнародовал исследование результативности первых полгода работы Верховной Рады девятого созыва.

За первые шесть месяцев депутаты ВР восьмого созыва (при президентстве Петра Порошенко — ред.) приняли 173 закона, тогда как нардепы девятого созыва — 155 законов, — говорилось в аналитике.

Журналисты Bihus.Info, в свою очередь, подсчитали соотношение количества принятых законов и календарных дней работы Рады.

Нынешняя Рада на день публикации фильма о Зеленском со всех зарегистрированных в текущем созыве законопроектов проголосовала 174 закона. Работала она 238 дней. Итак коэффициент ее законотворчества составляет 0,73 закона за один календарный день, — отметили в исследовании.

Лучший показатель за все время своей работы, согласно данным поисковой базы Рады, продемонстрировали парламенты сразу двух созывов — четвертого и шестого.

Верховная Рада четвертого созыва имела коэффициент законотворчества 0,77 закона в день (1140 принятых законов за 1473 календарных дня).

Верховная Рада шестого созыва показала самую высокую результативность в истории Украины — ее коэффициент составил 0,78 закона в день (1442 результативных законопроекта за каденцию продолжительностью 1847 дня). Поэтому пока действующий парламент занимает третье место согласно данному коэффициенту.

В ходе анализа не учитывался факт попадания в статистику небольшого количества законопроектов, зарегистрированных предыдущим созывом Рады, а окончательно проголосованных парламентом следующего созыва. Также в исследовании не учитывалось законотворчество Верховной Рады первого и второго созывов из-за отсутствия такой базы данных.