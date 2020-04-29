Ермак не владел доступом к гостайне во время поездки Зеленского на саммит в Париже: документ

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Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины не имел доступа к государственной тайне при подготовке нормандской встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом страны-агрессора Владимиром Путиным в Париже. Такую информацию сообщил нардеп Алексей Гончаренко, ссылаясь на ответ ОПУ на его запрос.

Пришел ответ на мое депутатское обращение к Зеленскому с требованием объяснить, имел ли его помощник Андрей Ермак до назначения на должность руководителя Офиса президента доступ к государственной тайне. В документе указано, что с 21 мая 2019 года по 11 февраля 2020 года такого доступа у Ермака не было, — написал Гончаренко.

По словам нардепа, Ермаку это не мешало быть членом украинских делегаций в рамках официальных визитов за границу, в частности в Париж на встречу с Путиным, комментировать переговоры в Минске и активно формировать государственную внешнюю политику.

Гончаренко также напомнил, что на нормандской встрече в столице Франции Ермак сидел за спиной Зеленского на большинстве важных переговоров, а также публично заявлял о «готовности Украины в случае успешных переговоров изменить Конституцию в направлении децентрализации».