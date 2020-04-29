Разумков признал наличие споров с офисом Зеленского после отставки Богдана и назначения Ермака

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, заявил, что украинский парламент и Офис президента Владимира Зеленского всегда дискутировали на определенные вопросы. В то же время, по его мнению, в споре рождается истина. Таким образом Разумков ответил на вопрос журналистов, что изменилось во взаимоотношениях ОПУ и Рады после отставки Андрея Богдана и назначения Андрея Ермака.

Парламент и офис Зеленского и до этого работали. Дискуссионные вопросы были всегда, они будут оставаться, может быть, форма этих дискуссий изменилась, но в споре всегда рождается истина, — заверил Разумков в интервью «РБК-Украина».

Вместе с тем, представитель команды Зеленского ушел от ответа на вопрос о том, с кем ему комфортнее было общаться — Богданом или Ермаком.

Мне, в первую очередь, импонирует форма дискуссии, которая у меня может складываться с президентом. Она, на мой взгляд, была правильной, остается правильной и хотелось бы верить, что такой же будет в дальнейшем… Мне кажется, что у меня совершенно нормальные рабочие и личные отношения с Зеленским, — рассказал Разумков.

Он добавил, что споры и дискуссии — это разные вещи, поскольку по тем или иным вопросам позиция может полярно различаться. По его мнению, главное — находить точки соприкосновения.

Я уверен, что сегодня Рада, Офис президента и правительство должны и будут работать слаженно на достижение результата, — заверил спикер парламента.

Разумков также уточнил, что ВР всегда готова взаимодействовать со всеми, кто работает в интересах Украины.