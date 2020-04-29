МВФ погрожує припинити співпрацю з Україною: стала відома причина

МВФ погрожує припинити співпрацю з Україною. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n137451-mvf-pogrojuie-prypynyty-spivpracu-z-ukrayinou-cherez-zminy-do-zakonu-pro-nabu-zmi.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд погрожує повністю переглянути програму співпраці з Україною, якщо в парламенті будуть прийняті зміни до закону про Національне антикорупційне бюро.

Про це йдеться у листі глави місії МВФ в Україні Рона ван Родена, повідомляє «Європейська правда», посилаючись на власні джерела.

За попередньою інформацією, лист був відправлений у понеділок увечері і адресований заступникам голови Офісу президента України Юлії Ковалів, яка відповідає за питання економіки і фінансів, та Андрію Смирнову, який відповідає за правоохоронні органи і суди.

У МВФ стурбовані пропозицією внесення змін до законодавства, які надають можливість звільняти главу НАБУ в разі рішення суду про адміністративне корупційне правопорушення. У МВФ вважають, що такі зміни поставлять під сумнів незалежність НАБУ.

У фонді нагадали, що незалежність НАБУ є однією із головних умов реалізації програм співробітництва з Україною. Зміни до закону будуть означати, що Україна відмовляється від антикорупційних зобов’язань і автоматично призведуть до перегляду всіх програм співпраці.

Слід уточнити, що Офіс президента не виступає ініціатором змін до закону про НАБУ. Однак МВФ рекомендує саме Офісу президента вплинути на цей процес.

Як раніше писав «Ракурс», комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект № 3133 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах», який забороняє займати керівні посади в правоохоронних органах особам, щодо яких було складено протокол про корупцію.