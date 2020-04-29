МВФ грозится прекратить сотрудничество с Украиной. Фото: EADaily

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Ракурс

Международный валютный фонд грозится полностью пересмотреть программу сотрудничества с Украиной, если в парламенте будут приняты изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом идет речь в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, сообщает «Европейская правда», ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, письмо было отправлено в понедельник вечером и было адресовано заместителям главы Офиса президента Украины Юлии Ковалив, которая отвечает за вопросы экономики и финансов, и Андрею Смирнову, который курирует правоохранительные органы и суды.

В МВФ обеспокоены предложением внесения изменений в законодательство, которые предоставляют возможность увольнять главу НАБУ в случае решения суда об административном коррупционном правонарушении. В МВФ считают, что такие изменения поставят под сомнение независимость НАБУ.

В фонде напомнили, что независимость НАБУ является одним из главных условий реализации программ сотрудничества с Украиной. Изменения в законе будут означать, что Украина отказывается от антикоррупционных обязательств и автоматически потребуют пересмотра всех программ сотрудничества.

Следует уточнить, что Офис президента не выступает инициатором изменений в закон о НАБУ. Однако МВФ рекомендует именно Офису президента повлиять на данный процесс.

Как ранее писал «Ракурс», комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 3133 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах», который запрещает занимать руководящие должности в правоохранительных органах лицам, в отношении которых был составлен протокол о коррупции.