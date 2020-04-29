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«Закон не соответствует нашим стандартам»: Совет Европы согласился с решением КСУ относительно судебной реформы Зеленскогоhttps://racurs.ua/n137450-zakon-ne-sootvetstvuet-nashim-standartam-sovet-evropy-soglasilsya-s-resheniem-ksu-otnositelno.htmlРакурс
Судебная реформа в Украине стала предметом рассмотрения Совета Европы. Этот орган прокомментировал решение Конституционного суда Украины, который в феврале и марте признал некоторые положения судебной реформы не отвечающими нормам Основного Закона.
В заключении, которое обнародовал этот орган, говорится о том, что парламентское большинство и правительство не должны ставить под сомнение назначение или пребывание в должности судей, которые были назначены должным образом.
Немотивированное и резкое уменьшение количества судей вызывает серьезные вопросы относительно нарушения ст. 6 Европейской конвенции по правам человека. Для судей, которые прошли публичную процедуру отбора, не следует повторно проводить отбор и оценку, — отмечают в Совете Европы.
СЕ фактически поддержал решения КСУ, основанные на заключении Венецианской комиссии от 9 декабря 2019 года, о неконституционности законодательных положений закона № 193, который внес в Раду президент Владимир Зеленский.
В Совете Европы настаивают, что «вывод Венецианской комиссии и стандарты СЕ должны использоваться как ориентир на ожидаемые законодательные поправки, которые должны заменить неконституционные положения закона».
Кроме того, в СЕ отметили, что сокращенные сроки в дисциплинарном производстве могут оказать серьезное влияние на независимость судей и привести к безосновательным решений из-за нехватки времени у судей, а также из-за нехватки времени в Высшем совете правосудия на надлежащую подготовку.
Дисциплинарные производства, проводимые заочно, и производства, созданные анонимно, противоречат праву на справедливое судебное разбирательство и не поддерживаются стандартами СЕ. Судья должен иметь полноценное слушание и право на представительство, чтобы защищать себя, — говорится в заключении.
В Совете Европы считают, что право подавать жалобы должно быть предоставлено лицам, пострадавшим от действий Фемиды или тем, кто «имеет определенную форму правового интереса» в деле.
Экспертизу прошли и положения относительно формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и дисциплинарных производств в отношении судей. Указано, что увольнение членов ВККСУ до окончания их полномочий и без переходного периода является проблемным. Новая процедура отбора членов ВККСУ отклоняется от стандартов и ограничивает роль Высшего совета правосудия. Формирование состава ВККСУ не должно отходить от ранее введенного правила, согласно которого половина членов ВККСУ являются судьями, избранными их коллегами.
В резюме эксперт СЕ утверждает, что «некоторые из проблемных вопросов закона № 193 не являются неконституционными в строгом смысле этого слова, однако они не соответствуют стандартам СЕ и вызывают серьезное беспокойство о независимости судебной власти».
Напомним, что 11 марта Конституционный суд Украины признал, что ряд положений закона № 193-IX, который подавал президент Зеленский, не соответствуют требованиям Конституции Украины.
Закон предусматривал сокращение количества судей Верховного суда вдвое, а также прохождение ими повторного квалификационного оценивания. Закон предусматривал создание комиссии по вопросам этики и добродетели при Высшем совете правосудия, сокращение уровня судейского вознаграждения для судей Верховного суда, ликвидацию и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Закон № 193-IX вступил в силу 7 ноября 2019 года, а уже 15 ноября Пленум Верховного суда обратился в КСУ относительно соответствия Конституции Украины некоторых его положений.