Разумков о Саакашвили: В команде Зеленского достаточно коллег-реформаторов

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Назначение Михаила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам на внеочередном заседании Верховной Рады, вероятно, не будет рассматриваться. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию, которая сложилась во фракции «Слуга народа», а также рассказал, поддержит ли он кандидатуру экс-президента Грузии.

Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах — очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными для Кабинета министров, — отметил Разумков в интервью «РБК-Украина».

По его мнению, во фракции монобольшинства мнения о назначении Саакашвили в правительство Дениса Шмыгаля разделились. Разумков считают, что ближе ко дню заседания можно будет увидеть реальную расстановку сил.

Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально, политически или прагматично подходит к этому вопросу, основываясь на каких-то базовых вещах, с которыми мы шли на выборы. Например, таких как: больше новых лиц, — уточнил спикер парламента.

Разумков сообщил, что он полностью разделяет и поддерживает кадровые назначения в правительство. В то же время он признал, что не присутствовал при обсуждении кандидатуры Саакашвили.

Я не присутствовал при обсуждении этой идеи, поэтому не знаю, кто именно ее предложил… У нее есть свои плюсы и минусы. Каждый человек, каждый член команды видит что-то больше, в том числе и в этом решении, — добавил представитель команды Зеленского.

Разумков резюмировал, что если в Раду поступит представление на назначение Саакашвили, то его направит премьер-министр.