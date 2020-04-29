Разумков про Саакашвілі: В команді Зеленського вдосталь колег-реформаторів

https://racurs.ua/ua/n137449-razumkov-pro-saakashvili-v-komandi-zelenskogo-vdostal-koleg-reformatoriv.html

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Призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єром України з реформ на позачерговому засіданні Верховної Ради, ймовірно, не розглядатиметься. Спікер українського парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію, яка склалася у фракції «Слуга народу», а також розповів, чи сам підтримає кандидатуру екс-президента Грузії.

Я завжди говорив, що переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах — дуже важливо. Але, все-таки, я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету міністрів, — зазначив Разумков в інтерв’ю «РБК-Україна».

На його думку, у фракції монобільшості думки щодо призначення Саакашвілі в уряд Дениса Шмигаля розділилися. Разумков вважає, що ближче до засідання можна буде побачити реальну розстановку сил.

Хтось гаряче підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, хтось більш емоційно і політично, а хтось більш прагматично підходить до цього питання, ґрунтуючись на якихось базових речах з якими ми йшли на вибори. Наприклад, таких як більше нових облич, — уточнив спікер парламенту.

Разумков повідомив, що він повністю розділятиме і підтримуватиме кадрові призначення в уряд. Водночас він визнав, що не був присутнім під час обговорення кандидатури Саакашвілі.

Я не був присутній при обговоренні цієї ідеї, тому не знаю, хто саме її запропонував… У неї є свої плюси і мінуси. Кожна людина, кожен член команди бачить чогось більше, в тому числі і в цьому рішенні, — додав представник команди Зеленського.

Разумков резюмував, що якщо до Ради надійде подання на призначення Саакашвілі, то його направить прем'єр-міністр.