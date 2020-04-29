На монетах номиналом 10 грн отчеканен портрет Ивана Мазепы, фото: НБУ

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Монеты номиналом 10 грн в Украине введут в обращение 3 июня.

Эти монеты постепенно заменят в обращении бумажные банкноты, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Десятигривневые монеты изготовлены из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Диаметр этих монет составляет 23,5 мм. По этому показателю и толщиной они существенно отличаются от уже имеющихся монет меньшего номинала.

Как и на банкноте номиналом 10 грн, на новых монетах содержится изображение украинского гетмана Ивана Мазепы. На обратной стороне монеты изображен ее номинал в обрамлении древнерусского орнамента.

Отмечается, что введение в обращение монет номиналом 10 грн завершит начатый в 2014 году процесс оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны. В результате останутся шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 грн) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн).

По состоянию на 1 апреля в обращении находились 179,3 млн банкнот номиналом 10 грн.

Напомним, в прошлом году Нацбанк решил вывести из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.