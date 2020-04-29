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В НБУ рассказали, когда в обращении появятся монеты номиналом 10 грн (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137448-v-nbu-rasskazali-kogda-v-obraschenii-poyavyatsya-monety-nominalom-10-grn-video.htmlРакурс
Монеты номиналом 10 грн в Украине введут в обращение 3 июня.
Эти монеты постепенно заменят в обращении бумажные банкноты, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Десятигривневые монеты изготовлены из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Диаметр этих монет составляет 23,5 мм. По этому показателю и толщиной они существенно отличаются от уже имеющихся монет меньшего номинала.
Как и на банкноте номиналом 10 грн, на новых монетах содержится изображение украинского гетмана Ивана Мазепы. На обратной стороне монеты изображен ее номинал в обрамлении древнерусского орнамента.
Отмечается, что введение в обращение монет номиналом 10 грн завершит начатый в 2014 году процесс оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны. В результате останутся шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 грн) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн).
По состоянию на 1 апреля в обращении находились 179,3 млн банкнот номиналом 10 грн.
Напомним, в прошлом году Нацбанк решил вывести из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.