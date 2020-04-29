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В Днепре на домах больных коронавирусом появились предупреждающие объявления. Фото: Ракурс

Здесь живут больные коронавирусом: в Днепре на домах появились предупреждающие объявления (ФОТО, КАРТА)

29 апр 2020, 11:51
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Коронавирус в Днепре распространяется и местные власти решили прибегнуть к новым методам предупреждения населения об опасности заражения. В городе на подъездах домов, жильцы которых были госпитализированы с подозрением на коронавирус, появились соответствующие предупредительные объявления.

Такие объявления были развешены более чем на 150 домах в городе. Фотографии объявлений появились в соцсетях.

В Днепре на домах больных коронавирусом появились предупреждающие объявления. Фото: Facebook

Городские власти уточнили, что в подъездах домов, в которых проживают больные коронавирусом, дезинфекция будет проводиться чаще, а жильцов обеспечат антисептическими средствами.

Реакция граждан на появление подобных объявлений неоднозначная. Одни считают, что местная власть приняла правильное решение, чтобы предупредить остальных жильцов об опасности заражения.

Другие придерживаются точки зрения, что такие объявления являются нарушением прав человека, потому что вычислить больного жильца в подъезде не составляет труда, а последствия этого трудно предугадать.

Городские власти считают, что в данных объявлениях не указаны персональные данные больных, поэтому они не могут считаться противозаконными.

Кроме того, на сайте горсовета Днепра появилась интерактивная карта, на которой отмечены места случаев заражения коронавирусом в городе. Информация на карте постоянно обновляется.



Карта Днепра с указанием мест обнаружения коронавируса. Фото: dniprorada.gov.ua

Как ранее писал «Ракурс», в Днепре зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки количество больных возросло на 20 человек.

Источник: Ракурс


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