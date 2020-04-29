У Дніпрі на будинках хворих на коронавірус з'явилися попереджувальні оголошення. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137447-tut-meshkaut-hvori-na-koronavirus-u-dnipri-na-budynkah-z-yavylysya-poperedjuvalni-ogoloshennya.html

Ракурс

Коронавірус у Дніпрі поширюється і місцева влада вирішила вдатися до нових методів попередження населення про небезпеку зараження. У місті на під’їздах будинків, мешканці яких були госпіталізовані з підозрою на коронавірус, з’явилися відповідні попереджувальні оголошення.

Такі оголошення були розвішені на близько 150 будинках у місті. Фотографії оголошень з’явилися у соціальних мережах.

Міська влада уточнила, що в під’їздах будинків, у яких проживають хворі на коронавірус, дезінфекція буде проводитися частіше, а мешканців забезпечать антисептичними засобами.

Реакція громадян на появу подібних оголошень неоднозначна. Одні вважають, що місцева влада прийняла правильне рішення, щоб попередити інших мешканців про небезпеку зараження.

На думку інших, такі оголошення є порушенням прав людини, тому що вирахувати хворого мешканця в під’їзді не складно, а наслідки цього важко передбачити.

Міська влада вважає, що у даних оголошеннях не вказані персональні дані хворих, тому вони не можуть вважатися протизаконними.

Крім того, на сайті міськради Дніпра з’явилася інтерактивна карта, на якій позначено місця випадків зараження коронавірусом у місті. Інформація на карті постійно оновлюється.

Як раніше писав «Ракурс», у Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу. За добу кількість хворих зросла на 20 осіб.