«Укрзалізниця» і Deutsche Bahn: в українській компанії зловили Портнова на брехні

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«Укрзалізниця» і Deutsche Bahn: у компанії відповіли на вкидання Портнова, фото — "24 канал"
«Укрзалізниця» і Deutsche Bahn: в українській компанії зловили Портнова на брехніhttps://racurs.ua/ua/n137446-ukrzaliznycya-i-deutsche-bahn-v-ukrayinskiy-kompaniyi-zlovyly-portnova-na-brehni.htmlРакурс
«Укрзалізниця» і Deutsche Bahn продовжують співробітництво, але про передачу українського транспортного монополіста в управління німців наразі не йдеться.
У компанії відповіли на інформаційний вкид Андрія Портнова, екс-заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича.
В «Укрзалізниці» повідомили, що Україна не передавала компанію в управління жодним іноземним компаніям, у тому числі — німецьким, а Портнов оприлюднив неправдиву інформацію.
В «Укрзалізниці» планували закупити послуги з консультування, але наразі тендер скасовано, — повідомляє Bihus.Info з посилання на коментар компанії.
Портнов раніше стверджував, що Київ нібито обміняв передачу в управління «Укрзалізниці» на виділення Німеччиною у зв’язку з пожежами в Чорнобилі 80 дозиметрів і однієї пожежної цистерни на суму 230 тис. євро.
Про початок переговорів із Німеччиною у січні в Давосі розповідав прем'єр Олексій Гончарук. Тоді підписали меморандум між Міністерством інфраструктури та Deutsche Bahn про намір віддати німцям на 10 років в управління залізницю. У Deutsche Bahn пояснили, що йдеться просто про консультування «Укрзалізниці».
У відповіді на запит журналістів залізничники пояснили, що поки «перемовин про передачу управління не проводять». Тендер, який 7 лютого «Укрзалізниця» оголосила на послуги із управлінського консультування, скасували 23 березня. Повторно його обіцяли оголосити після спаду епідемії COVID-19.
Профільний міністр Владислав Криклій нещодавно повідомив, що «Укрзалізниця» перенесла на пізніший термін питання співробітництва з Deutsche Bahn.
Але генерально — треба працювати над трансформацією, щоб УЗ була сучасною компанією, холдингом з трьох або більше операторів: інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення, — зазначив Криклій.