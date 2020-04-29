Підприємці сьогодні мітингують проти карантину, фото: «Страна»

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Мітинг підприємців біля будівлі Кабміну в центрі Києва переріс у сутички з поліцією.

Учасники мітингу вимагають завершити карантин вже 1 травня, щоб «надати можливість малому бізнесу годувати свої сім’ї», повідомляє видання «Страна».

«Епіцентр» працює, «Рошен», «Макдональдс» працює, не працює тільки малий бізнес, якщо карантин — то для всіх, — заявив один із мітингувальників.

Акція розпочалася сьогодні о 9.00, її учасники приїхали на власних автомобілях, заблокувавши проїзд по вулиці Грушевського. Згодом туди прибули евакуатори, між мітингувальниками та поліцією виникла суперечка, що переросла в штовханину.

Згодом мітингувальники звільнили одну зі смуг руху.

Видання «Громадське» повідомляє, що поліція побила їхнього журналіста Богдана Кутєпова, який вів пряму трансляцію, та зламала йому техніку. Також постраждали інші журналісти, які вели трансляцію з пагорба в парку напроти Кабміну. Зазначається, що постраждалі журналісти зараз пишуть заяву про вчинення злочину.

Варто додати, що вчора народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Ткаченко повідомив, щоб під час вчорашньої зустрічі депутатів з керівництвом Кабміну була підтримана ініціатива щодо розробки антикризової програми для всього малого та середнього бізнесу.

Наступний крок — у найкоротші строки подати до Верховної Ради спільну програму допомоги підприємцям та втілити її через рішення Кабінету міністрів та інших державних установ, — зазначив Ткаченко.





Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині виробники сільгосппродукції перекрили міст через Дніпро. Учасники цієї акції протестували проти закриття ринків.