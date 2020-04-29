Предприниматели сегодня митингуют против карантина, фото: «Страна»

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Митинг предпринимателей у здания Кабмина в центре Киева перерос в столкновения с полицией.

Участники митинга требуют завершить карантин уже 1 мая, чтобы «дать возможность малому бизнесу кормить свои семьи». Они также указывают, что несмотря на карантин, в Украине работают большие торговые сети, такие как «Эпицентр» и «Макдональдс», а остановлен только малый бизнес.

Акция началась сегодня в 9.00, ее участники приехали на собственных автомобилях, заблокировав проезд по улице Грушевского. Впоследствии туда прибыли эвакуаторы, между митингующими и полицией возникла перепалка, которая переросла в потасовку.

Впоследствии митингующие освободили одну из полос движения.

Издание «Громадське» сообщает, что полиция избила их журналиста Богдана Кутепова, который вел прямую трансляцию, и сломала ему технику. Также пострадали другие журналисты, которые вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. Отмечается, что пострадавшие журналисты сейчас пишут заявление о совершении преступления.

Стоит добавить, что вчера народный депутат из «Слуги народа» Александр Ткаченко сообщил, чтобы во время вчерашней встречи депутатов с руководством Кабмина была поддержана инициатива по разработке антикризисной программы для всего малого и среднего бизнеса.

Следующий шаг — в кратчайшие сроки подать в Верховную Раду совместную программу помощи предпринимателям и воплотить ее через решение Кабинета министров и других государственных учреждений, — отметил Ткаченко.





Напомним, недавно на Херсонщине производители сельхозпродукции перекрыли мост через Днепр. Участники этой акции протестовали против закрытия рынков.